Beccati a bordo di un'automobile rubata: denunciati i giovani ladri

Nella serata di giovedì 15 novembre, alle ore 21.00 circa, alcuni uomini della Squadra Volanti della Polizia di Stato, durante il proprio regolare servizio di perlustrazione del territorio, transitando in Lecco nei parcheggi siti in via Ugo Foscolo, all'angolo con via Nassiriya, ha individuato una Toyota Yaris con due persone al suo interno, il cui furto era stato denunciato in data nella medesima giornata in località Vercurago. Alla vista della pattuglia i due soggetti sono scesi dal veicolo e si sono dati a una precipitosa fuga in direzioni diverse.

La fuga nel parco: il primo arresto

Uno di essi ha scavalcato il corrimano del parcheggio, lasciandosi cadere nel parco di via caduti di Nassirya; l’altro uomo, che al momento dell’arrivo della volante si trovava seduto sul lato del guidatore, ha scavalcato il cancelletto del parcheggio di via Nassirya, raggiungendo dopo pochi metri l'omonimo parco pubblico. Durante l’inseguimento a piedi i due hanno fatto perdere le loro tracce.

Immediatamente è stata diramata la nota dell’accaduto via radio con la descrizione dei soggetti: due giovani, probabilmente italiani. Pochi minuti gli stessi sono stati notati nell’oscurità per via di alcuni movimenti sospetti percepiti nel boschetto tra via caduti di Nassirya e il cimitero: qui gli agenti hanno individuato e bloccato il primo dei due fuggiaschi.

Scoperto anche il secondo ladro

Alle successive 21.35 circa, gli agenti hanno intercettato in viale Montegrappa una persona corrispondente alla descrizione del secondo soggetto, che poco prima si era dato alla fuga e che era seduto nel lato guida dell’auto. La perquisizione dell’auto rubata ha dato esito positivo: all’interno del veicolo, nei vani della portiera lato guida, è stata rinvenuta una chiave giratubi di materale metalicco della lunghezza di ventiquattro centimetri, sequestrata dai poliziotti.

I due soggetti, gravati da numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sono stati quindi deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso non giustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La vettura è stata restituita alla legittima proprietaria.