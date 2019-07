Ruba in abitazione: arrestato 34enne "topo d'appartamento"

Arrestato ladro responsabile di un furto in abitazione. A.N, 34enne, cittadino albanese, regolare sul territorio nazionale e residente in provincia di Milano, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della stazione di Oggiono nella notte scorsa, fra domenica e lunedì.

I militari, impegnati in attività di controllo del territorio nel comune di Oggiono, a seguito della segnalazione di un furto commesso in una zona periferica, hanno intercettato, fermato e sottoposto a perquisizione l'autovettura Opel Insigna condotta dal cittadino albanese, trovato in possesso di una borsa da donna del valore di circa 1.000 euro, poco prima asportata all'interno dell'abitazione, nonché di numerosi attrezzi atti allo scasso.

La refurtiva è stata riconsegnata all'avente diritto e l'arrestato condotto in Tribunale a Lecco, dove nella mattinata di lunedì è stato sottoposto a giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare l'arresto, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.