Colpevole di tre furti, viene arrestato ed espulso dalla città

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Lecco hanno tratto in arresto, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto, emessa dal GIP del Tribunale di Lecco, Franco Buono, classe 1971, lecchese, senza fissa dimora, già noto alle Forze di Polizia, nonché sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Lecco.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Lecco, che ha consentito alla locale Procura della Repubblica di richiedere la misura restrittiva, ha fatto emergere elementi di responsabilità a carico dell'arrestato a causa ai seguenti furti, commessi nel centro cittadino nei mesi di ottobre e dicembre 2018.

Tre furti commessi a fine 2018

Come spiegato dai militari, l'uomo si è reso protagonista di tre furti distinti: d'apprima ha sottratto una borsetta da donna, asportata il 27 ottobre 2018, all’interno di un’autovettura lasciata in sosta nel centro cittadino, contenente ottocento euro in contanti; dopodichè ha commesso il medesimo atto, questa volta rubando un borsello da uomo, asportato il 30 ottobre 2018, all’interno di un cantiere di un negozio in ristrutturazione in viale Turati di Lecco, contenente venti euro in contanti e successivo prelievo di duecento cinquanta euro tramite tessere bancomat custodita nel portafoglio; infine, ha sottratto una Fiat Punto, asportata il 4 dicembre 2018, in via Besonda Inferiore di Lecco, alla quale erano state apposte le targhe di altra vettura, a sua volta asportate a Molteno.