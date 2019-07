Furto in pieno giorno nel posteggio del cimitero

«È successo questa mattina intorno alle ore 11: un furto in pieno giorno nel parcheggio del cimitero di Valgreghentino. Il ladro o i ladri, hanno rotto il vetro del passeggero della jeep nera parcheggiata presso il cimitero del paese e hanno rubato la borsa che si trovava all’interno. Tutto è successo nel giro di pochissimi minuti, documenti, carte di credito, denaro ed effetti personali sono stati rubati, mentre la proprietaria si trovava al cimitero come succede abitualmente durante la settimana».

La segnalazione arriva da parte di una cittadina di Valgreghentino che ha scritto alla nostra redazione raccontando l'accaduto e chiedendo più sicurezza. Tra le persone che si trovavano al cimitero al momento del furto insieme alla malcapitata proprietaria del veicolo, nessuno avrebbe sentito o visto niente. Il malvivente ha spaccato totalmente il vetro della vettura, lato viaggiatore, per poi razziare i beni che si trovavano all'interno (vedi foto).

«Non possono più succedere episodi di questo tipo, non esiste più la sicurezza: tanto più se in un paese come Valgreghentino non ci sono telecamere di video sorveglianza in zone importanti come lo è il cimitero - sottolineano alcuni cittadini - Bisogna insistere e fare di più sul fronte della sicurezza. Quanti episodi di questo tipo devo ancora accadere a Valgreghentino prima di prendere provvedimenti?».

Se qualcuno, magari un passante o un residente della zona, avesse visto qualcosa o dovesse trovare dei documenti o una borsa è pregato di rivolgersi ai Carabinieri di Olginate.