Minacciati con un coltello e poi derubati: i ladri colpiscono Sean Shanahan e la moglie

Hanno aspettato e minacciato l'artista irlandese di fama internazionale Sean Shanahan e la moglie Dalila Formentini con un coltello, poi hanno saccheggiato la loro casa di Olgiate Molgora, sottraendo loro oro e gioielli conservati nell'abitazione.

Azione fulminea

Tre i malviventi, come riporta "La Provincia di Lecco", che hanno aspettato e, di fatto, aggredito la coppia in via Emilio Gola, quando ormai era sceso il buio in Brianza: una volta oltrepassato il cancello che delimita la proprietà Shanahan e la consorte sono stati avvicinati, vedendosi poi puntato un coltello per tutta la durata del furto.

Condotti in casa, i due hanno assistito inermi al compimento del colpo, operazione durata circa mezz'ora e messa in atto da due dei tre malviventi; l'ultimo ha mantenuto il controllo sul coltello e, con quello, sui padroni di casa.

Una volta scappati i ladri, Shanahan e la moglie hanno chiesto l'intervento dei carabinieri di Olgiate Molgora: saranno i militari a dove far luce sulla vicenda.