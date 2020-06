Furto in un'abitazione di Olgiate Molgora: fermato un ladro, scappa il complice

Durante le prime ore del mattino di domenica 14 giugno i Carabinieri della Stazione di Brivio hanno arrestato Vasyl Bezhynaru, ucraino 32enne presente in Italia senza fissa dimora, con l'accusa di tentato furto aggravato.

Fermato dopo il furto a Olgiate Molgora

I Carabinieri, nel corso dell’attività di controllo del territorio, hanno sorpreso l’arrestato mentre si stava dando alla fuga dopo aver tentato il furto all’interno di un'abitazione in Olgiate Molgora. Sottoposto a perquisizione personale, il reo è stato trovato in possesso di arnesi utilizzabili per lo scasso e delle chiavi dell’autovettura Citroen Berlingo con targa straniera, con la quale, unitamente ad altro complice riuscito a fuggire alla stretta dei militari, era arrivato sul posto.

L’arrestato nella mattinata di lunedì è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio con rito direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.