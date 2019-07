Robbiate: furto in abitazione, fermata una donna. Caccia ai due complici fuggitivi

Nella giornata di venerdì 26 luglio i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco hanno arrestato Sabrina Milenkovic, 31enne residente in provincia di Milano, per furto in abitazione in concorso. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Merate, impegnati nella consueta attività di controllo del territorio, sono immediatamente intervenuti nel territorio comunale di Robbiate dopo aver ricevuto una segnalazione per un furto in corso all’interno di un’abitazione.

Colti in flagrante

Arrivati sul posto, i militari sono riusciti nell'intento di bloccare la donna mentre cercava di dileguarsi unitamente ad altri due complici. L'intervento dei dei militari ha indotto i due malviventi a disfarsi di parte della refurtiva, consistente in sei orologi, e di alcuni arnesi utilizzati per l'attività di scasso. La refurtiva, una volta recuperata, è stata riconsegnata all’avente diritto mentre l’arrestata, nella mattinata di sabato, è stata condotta presso il Tribunale di Lecco per il giudizio con rito direttissimo: al termine dell'udienza, il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare in carcere.