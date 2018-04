Ruba portafoglio a "Le Meridiane", in carcere pluripregiudicato

Ruba un portafoglio al centro commerciale Le Meridiane, ma gli agenti della Squadra mobile lo sorprendono e lo arrestano.

È accaduto lo scorso 7 aprile a Lecco. A insospettire gli agenti il comportamento dell'uomo - F. B., 46enne lecchese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio - che si allontanava velocemente frugando in un portafoglio. I poliziotti lo hanno seguito, raggiungendolo nella zona "green" de Le Meridiane e riconoscendolo in quanto soggetto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, vistosi ormai scoperto, ha ammesso di avere sottratto il portafoglio dalla borsa di una donna in uno studio dentistico del complesso commerciale.

Gli agenti hanno così facilmente individuato la vittima del furto, restituendole il portafoglio, e successivamente hanno provveduto all'identificazione del ladro, arrestandolo per il reato di furto aggravato.

Il processo con giudizio direttissimo si è svolto lunedì al Tribunale di Lecco: il 46enne è stato condannato a 7 mesi e 15 giorni di reclusione, con 200 euro di multa. Per lui è scattata la misura della custodia cautelare in carcere.