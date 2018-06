Missaglia: anziana ingannata e derubata nel parcheggio del supermercato

Torna a manifestarsi l'incubo dei ladri che agiscono nei parcheggi dei supermercati del Lecchese. L'ultimo caso arriva da Missaglia e ha come protagonista, suo malgrado, un'ottantenne residente in paese, che si era recata alla "Rex" di via Merlini per fare la spesa; una volta conclusa la commissione, l'anziana donna ha riposto le borse nel bagagliaio della sua vettura ed è stata avvicinata da un uomo, pare con accento dell'Est Europa, che le ha chiesto delle indicazioni stradali, distraendola.

Missaglia, rapina al supermercato: i ladri fuggono con ottomila euro

Contemporaneamente il complice ha aperto la porta del passeggero e ha rubato la borsa della donna, all'interno della quale erano riposti contanti ed effetti personali. Una volta ripartita, la pensionata ha notato l'assenza della propria borsetta e ha contattato i famigliari, con cui si è recata presso la stazione dei carabinieri di Casatenovo per esporre denuncia. I militari sono entrati in possesso dei filmati registrati dalle telecamere e hanno dato il via alle indagini nei confronti dei due malviventi.