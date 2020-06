Ruba il telefono a un ragazzino sul treno: uomo denunciato dalla Polfer

Gli Agenti di Polizia Ferroviaria hanno denunciato a piede libero un cittadino indiano, resosi protagonista di un furto aggravato. Il 35 enne infatti, era a bordo di un treno in prossimità di Colico e ha approfittato della distrazione di un ragazzo minorenne che si era allontanato per andare in bagno e appropriarsi del suo telefono cellulare rimasto sul sedile.

Coltello in tasca: scatta una seconda denuncia

Il 12enne italiano ha chiesto aiuto al capotreno, il quale ha allertato telefonicamente gli Agenti della Polfer: giunti sul posto, gli agenti hanno fermato il presunto autore nella stazione di Lecco. Nonostante l'indiano abbia negato con forza le accuse, è stato trovato in possesso del telefono nascosto nei pantaloni; in suo possesso, inoltre, anche un coltello a serramanico. Quest'ultima circostanza è costata al cittadino straniero una seconda denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.