Va in palestra, le spaccano i finestrini e le rubano i soldi dalla borsa

Probabilmente hanno curato le sue azioni e, una volta avuto campo libero, si sono mossi con rapidità per sottrarle il denaro contante contenuto nella borsa lasciata nel baule. E' l'ennesima spaccata commessa dai ladri al centro sportivo comunale "Al Bione", che, dopo un periodo di relativa calma e una diminuzione di reati similari in quella zona, è tornato ad entrare nell'occhio dei malviventi. Più di un furto di questo tipo è stato commesso in queste settimane: a rilevarli sono stati i carabinieri del vicino Comando Provinciale di Lecco, chiamati, nella mattinata di venerdì, per verbalizzare il danno perpetrato a una donna, che aveva lasciato la macchina nel parcheggio della struttura per recarsi in palestra.

I ladri hanno rotto il finestrino posteriore della sua autovettura, hanno ribaltato il sedile posto dietro a quello del passeggero e, infine, hanno rubato i soldi della signora, che avrebbe dovuto utilizzare quel denaro per effettuare dei pagamenti nei prossimi giorni. E' stata, la sua, l'unica macchina presa di mira: proprio per questo gli inquirenti pensano che si tratti, come nei casi precedenti, di un'azione mirata e premeditata, figlia di uno studio fatto direttamente sul campo dai malintenzionati.