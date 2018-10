Furti a Valmadrera, Casargo e Malgrate: due persone rintracciate arrestate dai carabinieri

Nella serata di venerdì 12 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Lecco hanno rintracciato ed arrestato L.D.O, donna classe 1970, poiché colpita da provvedimento di carcerazione dell’A.G. di Lecco, dovendo scontare una pena detentiva per furto in abitazione commesso a Casargo nel marzo 2014.

Inoltre, quelli della Stazione Carabinieri di Valmadrera hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Lecco H.A., maschio classe 1993 originario del Marocco residente a Valmadrera ed attualmente detenuto per altra causa, poiché ritenuto autore di un furto (13 settembre 2018) ai danni dell’area di servizio di Valmadrera nel quale il malvivente si sarebbe impossessato di mille euro, custoditi nel registratore di cassa, e di un tentato furto ai danni del distributore di carburante di Malgrate nel quale, a seguito dell’attivazione dell’impianto d’allarme, non sarebbe riuscito ad impossessarsi del denaro; di due tentativi di furto (8 settembre 2018) all’interno degli uffici amministrativi di altrettante aziende alimentari di Valmadrera nelle quali il denunciato si sarebbe introdotto nottetempo previa effrazione, senza riuscire ad impossessarsi di alcun valore.