Paura alle scuole elementari: investito bimbo di quattro anni

Spavento questa mattina a Galbiate, in prossimità della scuola elementare di Sala al Barro.

Un bambino di quattro anni è stato vittima di un incidente, investito da un'automobile che sopraggiungeva da Galbiate. Il piccolo stava attraversando la strada e non sarebbe riuscito a evitare il veicolo, venendo così sbalzato per terra.

Immediata la chiamata al 118: sul posto è stata inviata l'ambulanza del Lecco Soccorso con l'appoggio di un'automedica. Il bambino è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo: per fortuna il trauma riportato nell'urto non sarebbe grave.

La dinamica dell'incidente è di competenza della Polizia locale di Galbiate intervenuta subito dopo il sinistro.