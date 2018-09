Cade per due metri mentre è sul posto di lavoro: operaio trasportato in ospedale

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì in via Don Giovanni Minzoni a Sirone: un operaio di 57 anni è caduto per due metri mentre era al lavoro, sbattendo al suolo e provocandosi delle serie ferite. Allertati dai colleghi, sul posto si sono portati, inviati dalla Centrale Operativa di AREU, i volontari di Lariosoccorso e il personale inviato su un'automedica di stanza nel Comasco.

L'uomo, soccorso in codice rosso, è stato stabilizzato all'interno dell'azienda brianzola ed è stato successivamente trasferito in codice giallo all'ospedale "Mandic" di Merate: si sarebbe procurato, stando a quanto appreso dagli ambienti ospedalieri, un trauma alla spalla e una ferita alla testa. Allertati anche gli ispettori del lavoro in seno all'ATS della Brianza e i carabinieri.