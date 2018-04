Lago. Gallerie di Bellano e Dervio chiuse per lavori all'impianto d'illuminazione

La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura notturna al transito della galleria Tre Madonne di Bellano lungo la strada provinciale 72 dalle 22.30 di giovedì 12 aprile alle 6.30 di venerdì 13 aprile e della galleria Dervio dalle 00.00 alle 6.30 di sabato 14 aprile.

Il provvedimento si è reso necessario per intervenire sui corpi illuminanti nelle due gallerie e ripristinare l’illuminazione della piattaforma stradale.

Per l’esecuzione dei lavori è necessario posizionare al centro della carreggiata appositi veicoli di piattaforma aerea per raggiungere le lampade poste alla sommità della volta della galleria; l’ingombro del mezzo non consente il transito in sicurezza di ulteriori veicoli.

La Provincia di Lecco ha ritenuto opportuno ordinare la chiusura notturna alla circolazione per garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza delle maestranze al lavoro, tenuto conto dell’importanza del collegamento viario rappresentato dalla strada provinciale 72 per i centri abitati della zona e degli interventi di manutenzione in corso di svolgimento da parte di ANAS lungo la strada statale 36 nel tratto Lecco-Trivio di Fuentes.

“Questi interventi - commenta il Consigliere provinciale delegato ai Lavori pubblici e Viabilità Mauro Galbusera - rientrano nel progetto di ripristino dell’illuminazione in alcune gallerie del territorio (Bellano, Dervio, Cortenova e Parè di Valmadrera), per garantire le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada”.

