Operazione "Galleria": latitante da mesi, è stato arrestato un altro membro della gang di spacciatori

Nella serata di mercoledì 17 ottobre i carabinieri di Treviglio hanno arrestato, all'interno di Oriocenter (BG), Khaif Allah Said, 42enne marocchino ltatitante su cui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare, emessa nei suoi confronti durante la nota operazione "Galleria" condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Lecco, guidata dal dirigente Danilo Di Laura. Dal 2017 in avanti, l'inchiesta ha portato all'arresto di altri sette cittadini marocchini e di Oscar Delle Vedove, titolare del bar di via Carlo Cattaneo che ha dato il nome alla maxi operazione.

Arrestato al centro commerciale

Khaif Allah Said, ricercato dal gennaio scorso, faceva parte della ventina di indagati a vario titolo, alcuni dei quali già andati a giudizio di primo grado e condannati anche a dieci anni di carcere, iscritti nel registro al termine dell'operazione condotta tra le provincie di Milano, Lecco, Monza e Brianza e Bergamo. La gang era specializzata nella vendita al dettaglio di cocaina e hashish, le cui dose avevano infettato larga parte del commercio illegale in Lombardia.

Il marocchino, pregiudicato per avver commesso dei reati similari, è stato ammanettato dai militari bergamaschi all'interno del noto centro commerciale che si affaccia sull'aeroporto internazionale di Orio al Serio: sorpreso, l'uomo non ha posto resistenza all'arresto ed è stato trasferito in caserma, a disposizione del Gip di Bergamo per l'interrogatorio che si terrà nei prossimi giorni.