Stretta della Polizia nell'operazione "Galleria": arrestato un altro membro della gang criminale

Prosegue la stretta della Squadra Mobile della Polizia di Stato per quanto riguarda l'operazione "Galleria". Gli agenti della Questura di Lecco, che a gennaio avevano già tratto in arresto sette cittadini marocchini residenti nel bergamasco e, ad agosto 2017, avevano ammanettato Oscar Delle Vedove, titolare del bar sito in via Carlo Cattaneo che ha dato il nome all'inchiesta, hanno rintracciato e condotto presso il carcere di Bergamo K.A., 33 anni, marocchino di rientro in Italia.

L'uomo, su cui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bergamo, è stato fermato e arrestato una volta atterrato presso lo scalo aereo di Orio al Serio (BG): ad attenderlo c'erano infatti gli agenti lecchesi, che l'hanno bloccato e condotto presso la casa circondariale bergamasca.

Due sono le custodie cautelari ancora non eseguite, entrambe emesse nei confronti dei membri della gang criminale che ha spacciato per mesi anche nel territorio lecchese.