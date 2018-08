Garlate: anziano investito sulle striscie pedonali. E' in ospedale

E' stato trasportato in ospedale in codice giallo l'anziano di 83 anni investito poco dopo le ore 13 sulla Statale di Garlate, di fronte al Taxi Bar. L'uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per portarsi sul lungolago quando, per cause al vaglio dei carabinieri, è stato colpito da una macchina in viaggio verso Olginate. L'anziano, rovinato a terra, è stato soccorso dai Volontari di Calolziocorte e trasportato presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco con delle ferite serie, ma che non fanno temere per la sua vita.

Sul posto, oltre all'ambulanza, si è portato anche il personale medico inviato a bordo di un'automedica. La ricostruzione della dinamica è al vaglio dei militari.