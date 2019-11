Nuovo allarme falsi tecnici a Garlate

Nuovo allarme falsi tecnici e tentativi di truffa in provincia di Lecco. L'ultimo episodio è stato segnalato a Pescate dove l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Conti ha chiesto di prestare la massima attenzione.

«Ci segnalano che un ragazzo e una ragazza stanno girando per le vie del centro, dichiarandosi tecnici Enel (indossano anche una pettorina) e denunciando il mancato pagamento delle bollette - si legge in una nota diffusa oggi e postata anche sulla pagina Facebook del Comune - Per quanto ci riguarda non ci risulta però nessuna persona autorizzata. Invitiamo quindi a non far entrare in casa nessuno ed eventualmente a chiamare le forze dell'ordine».

Un episodio simile si era già verificato in passato a Garlate, mentre proprio ieri anche la società Lario Reti Holding ha lanciato un nuovo allarme finti tecnici.