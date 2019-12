Schianto tra più auto a Garlate, una persona ferita e disagi lungo la Sp72

Tamponamento con una persona ferita e almeno tre auto coinvolte poco prima delle 17.30 di oggi, lunedì 23 dicembre, a Garlate. Il sinistro si è verificato lungo la SP72 a poca distanza dal palazzo municipale, in direzione Olginate. Nello schianto sarebbe rimasta ferita una donna di 45 anni: dopo l'allarme al 118 sul posto sono arrivati i soccorsi in codice giallo. Allertata anche la Polizia Stradale. Alle ore 18 l'intervento era ancora in corso. L'incidente ha provocato ulteriori code (rispetto a quelle che già si verificano all'ora di punta) e rallentamenti sia in direzione Lecco, sia verso il territorio olginatese.