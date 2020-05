Nubifragio nel Lecchese: allagata la strada provinciale a Garlate

Forte pioggia, grandine, vento e annessi disagi nel Lecchese. Nella serata di lunedì 18 maggio, dalle 19 circa, gran parte della nostra provincia è stata colpita da un nubifragio che, arrivato da nordest, ha percorso il nostro territorio nel suo viaggio verso sudovest, riversando una gran quantità di precipitazioni nel giro di un paio d'ore.

Come si può vedere dalla foto in copertina, la strada provinciale che collega Pescate alla zona dell'Olginatese si è allagata ed è stata invasa dalla grandine nella zona di Garlate, poco oltre il fast food a marchio McDonald's. «Stiamo facendo dei sopralluoghi in paese con Protezione Civile e sindaco. Ci sono stati dei disagi in via Peschiera e piazza Pierius, sempre soggetta a problemi in occasione di piogge forti. La situazione sembra sotto controllo, ma stiamo verificando», spiega l'assessore Diana Nava a LeccoToday.it.

Nel tardo pomeriggio Regione Lombardia ha messo un bollettino di criticità ordinaria (codice giallo) per il rischio vento forte dalla mezzanotte di lunedì 18 alla mezzanotte di martedì 19 maggio, nelle province di Como e Lecco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il meteo delle prossime ore

Domani 19 maggio, sono previste precipitazioni deboli sparse (anche a carattere di rovescio), a partire dal mattino dai settori di bassa Pianura orientale, in estensione in giornata da est a ovest ai restanti settori della regione. Precipitazioni in esaurimento in serata.

Venti in prevalenza dai quadranti orientali: in Pianura deboli o moderati (velocità medie orarie comprese tra 15-30 km/h, con possibili raffiche fino a 35-50 km/h); in montagna tra 800 e 1500 metri circa moderati o forti (velocità medie orarie tra 20-45 km/h, con raffiche fino a 50-65 km/h; su Appennino a tratti velocità medie orarie localmente superiori).

Mercoledì 20 maggio previsti venti dai quadranti orientali: deboli in Pianura, moderati a tratti forti in montagna