Vandali in azione nella notte a Garlate: bucate le gomme dei mezzi del Comune

Vandalismo nella notte a Garlate. Alcuni ignoti hanno bucato le gomme dei furgoni del Comune e nella giornata di oggi i servizi di pulizia e manutenzione sono stati interrotti per permettere la sistemazione dei mezzi. Due i veicoli danneggiati per un totale di quattro gomme tagliate. Per la precisione i vandali hanno praticato 5/6 forellini in ogni copertone (nella foto si vedono cerchiati in bianco) in modo da rendere non più riparabili le gomme.

Già nella mattinata di oggi i due furgoncini sono stati portati all'officina di autoriparazioni "Gilardi" di Garlate che ha provveduto alla sostituzione dei copertoni e in giornata i mezzi verranno riportati al Comune: entro domani potranno così tornare ad essere operativi. Il blitz vandalico è avvenuto nel posteggio del municipio. Il danno sfiora i 400 euro. Un mezzo è impiegato per i servizi di pulizia, l’altro anche per servizi di carattere sociale.

«Oggi ci saranno ritardi nel servizio di svuotamento dei cestini perchè stanotte hanno tagliato le gomme ai furgoni del Comune e quindi sono temporaneamente fuori uso - ha fatto sapere l’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Conti - Questi delinquenti che agiscono in questo modo pensano, sbagliando, di fare un danno al Comune, e invece lo fanno a tutta la comunità».

Il sindaco Conti ha ricordato che i due mezzi si trovavano posteggiati nell’ampia area di sosta vicina al municipio, aperta perché rappresenta uno “sfogo” per la sosta anche a favore di altri residenti nella zona centrale di Garlate, dove gli stalli a disposizione non sono molti. Alla condanna del sindaco si aggiunge quella dell’assessore Diana Nava: «Si tratta di un episodio grave, sia che si tratti di intimidazione, ma non penso, sia che si tratti duna bravata. In ogni caso un danno per tutti i garlatesi». Un vandalismo simile era già stato compiuto qualche anno fa.

