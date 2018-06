Gatto avvelenato, rabbia e preoccupazione tra i residenti: «Atto vile e crudele»

Un gatto ucciso da un boccone avvelenato: rabbia e preoccupazione tra i residenti di Erve. Dopo i casi registrati in altri comuni del Lecchese, questa volta il vile gesto è stato compiuto ai danni di un felino di colore nero che era solito aggirarsi in via Resegone nel piccolo Comune della Valle San Martino.

«Era una bellissima gatta, anche se randagia non dava fastidio a nessuno, era stata sterilizzata e c’erano alcune volontarie che si prendevano cura di lei - racconta una residente della zona che ha segnalato l’episodio sul gruppo face book “Sei di Erve se…” raccogliendo la condanna per l’accaduto da parte di tante persone - L’abbiamo trovata morente e l’abbiamo portata subito dal veterinario, ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare. Abbiamo verificato che è stata avvelenata. Non ho parole, un fatto grave. Qualcuno sembra aver deciso di eliminare i gatti della zona. Sia io che altre persone abbiamo un micio, e quindi adesso abbiamo paura. Speriamo non accada più e che anche a seguito di queste segnalazioni pubbliche il colpevole la smetta». E proprio sui social c’è chi ha commentato: «Avvelenare animali è un reato, oltre che un atto vile, crudele e vergognoso».