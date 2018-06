Gatto rimane incastrato in un'intercapedine del tetto: lo salvano i pompieri

Ha avuto lieto fine l'intervento compiuto dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco, entrati in azione nella serata di domenica 17 per salvare un piccolo gatto, di solo qualche mese, rimasto incastrato nell'intercapedine del tetto di un'abitazione sita in via Cellini, nel rione di Castello sopra Lecco.

Dopo il recupero il piccolo animale, spaventato ma illeso, è stato ospitato temporaneamente nella caserma dei Vigili del Fuoco per poi essere affidato a una volontaria della protezione animali.

Gallery