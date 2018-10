Torrenti da paura in città: il Gerenzone ingrossato, via Balicco completamente allagata

Alle ore 16.54 di lunedì 29 ottobre su Lecco e sui territori limitrofi si è scaricata una bomba d'acqua di elevata intensità. La forza dell'acqua e del vento ha sdradicato alberi, spento semafori e allagato strade in ampie zone del territorio provinciale, come raccontato all'interno della nostra diretta in continuo aggiornamento.

In questa breve clip vi mostriamo l'allagamento di via Balicco, dove l'acqua ha invaso la zona della rotonda all'incrocio con via Ferriera (pedonale), e la portata del torrente Gerenzone nella zona sottostante via Pasubio, dove gli argini sono fisicamente confinanti con i muri portanti di alcune abitazioni.