Altro giorno di vane ricerche: non si trova Giacomo Valsecchi

E' passato un altro giorno senza che emergessero particolari novità dalle ricerche di Giacomo Valsecchi, 70enne di Civate disperso dal giorno di Natale. In mattinata sono infatti riprese le operazioni per ritrovare l'uomo: le squadre di Soccorso Alpino, Protezione Civile (di Bosisio, Civate e Valmadrera, ndr) e Vigili del Fuoco (del comando di Lecco e della stazione di Valmadrera) hanno perlustrato, divisi per squadre, la zona del canneto sul lago a Isella, dove ad aprile venne ritrovato Giuseppe Tocchetti, e intorno al massiccio del Cornizzolo.

Nel frattempo i carabinieri, in costante contatto con il prefetto Baccari, hanno diramato l'allerta su scala nazionale, come da prassi. Le speranze di ritrovare vivo l'uomo vanno via via affievolendosi, vista la rigidità delle temperature e la perdurante fase di stallo nelle ricerche stesse

Su Facebook è stato diffuso un appello: l'uomo indossava una giacca grigia, dei pantaloni marroni, delle scarpe nere e un berretto blu. Chiunque l'avesse visto è stato invitato a chiamare il numero 338 6193339, riconducibile al figlio Simone.