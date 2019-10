La Gilardoni Vittorio: «L'unica emissione odorosa è il fenolo, molecola non dannosa»

Questione odori a Mandello, la Gilardoni Vittorio esce allo scoperto. L'azienda con sede in Viale della Costituzione, in una nota ufficiale, si dichiara «attenta alle istanze del territorio dove è fortemente radicata e all'impatto sull'ambiente, come testimonia la certificazione Iso 14001:2015 recentemente ottenuta».

La Gilardoni Vittorio è tra i principali imputati dei miasmi avvertibili in un'ampia zona del paese lariano. La vicenda è finita più volte sul tavolo delle istituzioni e, da lunedì scorso, in Municipio è sottoscrivibile un esposto da presentare alla Procura della Repubblica di Lecco accertare eventuali violazioni. «Con la serietà che da sempre la caratterizza nel modus operandi, l'azienda ha attentamente affrontato la questione delle percezioni olfattive segnalate da alcuni cittadini di Mandello del Lario - dove ha sede - e le ha portate all'attenzione pubblica, oltre che a quella dell'Amministrazione Comunale».

Il Comune e il Comitato dei cittadini chiedevano dati oggettivi e documentazione tecnica sulla situazione. Dopo avere raccolto i dati al proprio interno, in presenza di un costante impegno anche da parte degli altri soggetti del Tavolo di lavoro composto pure dagli enti e organismi preposti, l'azienda oggi prende posizione in merito. «Come si evince anche dalla relazione di verifica ispettiva di Arpa, ripresa dall'ente Provincia di Lecco, l'unica emissione odorosa ascrivibile agli stabilimenti di Via della Carletta di Gilardoni Vittorio è quella della molecola Fenolo, classificata dall'Epa (United States Environmental Protection Agency) come "a strong sweet odor", quindi un forte odore dolce. Una molecola peraltro assolutamente non nociva alla salute».

Il risultato dell'impegno nella raccolta dati è illustrato nella tabella che riportiamo di seguito, redatta dalla Gilardoni «sulla base dei dati trasmessi dal Comune il 23 settembre 2019».

«Come emerge, l'odore dolciastro derivante dal fenolo e, come già detto, l'unico ascrivibile alla Gilardoni, incide sul totale delle rilevazioni riportate per la sola percentuale del 2,6%: un dato quindi residuale, e comunque da ricondurre esclusivamente alla sola sensazione olfattiva, senza nessun pericolo per la salute delle persone. Gilardoni Vittorio sta peraltro proseguendo nella propria ricerca delle condizioni ottimali, in una prospettiva di miglioramento continuo e sempre in piena collaborazione con gli enti e gli organismi preposti».

Il comunicato dei sindacati: «Abbattere i fattori di rischio»