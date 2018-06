Giornataccia per Trenord: cancellati più di trenta treni sulle linee lecchesi

Ennesima giornataccia per la circolazione ferroviaria e, di conseguenza, per i pendolari. Oggi Trenord ha comunicato la cancellazione di decine di treni.

Sulla Lecco-Carnate-Milano i forfait sono numerosi: il treno 10854 (Milano Porta Garibaldi 13.52-Lecco 14.53), 10861 (Lecco 15.07-Milano Porta Garibaldi 16.08), 10870 (Milano Porta Garibaldi 17.52 - Lecco 18.53), 10877 (Lecco 19.07-Milano Porta Garibaldi 20.08).

Diverse anche le sostituzioni: il 10852 (Porta Garibaldi 13.22) ha terminato il proprio viaggio a Calolziocorte Olginate anziché Lecco, acculumando oltre 25 minuti di ritardo a causa dell'ennesimo guasto agli impianti di circolazone a Carnate.

Particolarmente penalizzata la linea Lecco-Molteno-Como, sulla quale si è registrata la cancellazione di ben diciassette corse. Rispetto alla normale circolazione ferroviaria, sulla Lecco-Molteno-Milano sono sparti dieci treni.

Leggermente migliore la situazione sulla Milano Tirano: il 4997 da Tirano per Sondrio delle 14.24 è partito da Tresenda per un guasto al treno, mentre il convoglio 5627 (Sondrio 12.47 verso Lecco) e il 5280 (Lecco 15.15 per Sondrio) non sono stati effettuati e sostituiti da autobus.