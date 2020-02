Cronaca Bosisio Parini / Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga

Trovato senza vita in un campo nei pressi della SS36

Il tragico rinvenimento questa mattina a Bosisio Parini, in una zona tristemente nota per lo spaccio. Sul posto forze dell'ordine e Vigili del fuoco. Si attende l'esito dell'autopsia per stabilire le cause del decesso