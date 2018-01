Cade a terra e batte la testa: giovane finisce in ospedale

Non sono fortunatamente gravi le condizioni di una 14enne che è caduta e ha sbattuto la testa mentre si trovava, insieme ad alcuni coetanei, all'interno di un maneggio in via Laghetto, a Merate, verso la metà del pomeriggio di mercoledì 3 gennaio.

La giovane, che in quel momento non si trovava in sella ad un cavallo, sarebbe scivolata e avrebbe picchiato la nuca, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Sul posto si sono portati i medici e i volontari della Croce Bianca di Merate, che hanno soccorso la 14enne e l'hanno poi trasportata presso l'ospedale "Mandic" di Merate per eseguire alcuni accertamenti.