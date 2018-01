Imprenditoria in lutto: è scomparso Giuseppe Sacchi

E' morto all'età di 88 anni, lo scorso 2 gennaio, l'imprenditore Giuseppe Sacchi. Brianzolo, aveva fondato a Barzanò, nel 1957, il primo punto vendita della Sacchi Elettroforniture, azienda diventata leader nel settore del materiale elettrico. Il punto vendita brianzolo giovedì 4 osserverà una giornata di lutto, iniziativa parzialmente estesa a tutti i punti del gruppo.

I funerali verranno celebrati giovedì 4 alle 15 presso la Chiesa Parrocchiale di San Vito Martire, a Barzanò. La camera ardente sarà allestita negli uffici della ditta Sacchi in via Gerolamo Sacchi, 2, sempre a Barzanò, dalle 8,30 di giovedì.

Titolare dell'azienda leader nel settore

Sacchi inaugurò il primo punto vendita di materiale elettrico ed elettrodomestici a Barzanò. L'azienda da quel momento è stata in continua crescita e nel 1957 ha cambiato ragione sociale, diventando una società per azioni. La prima filiale è stata aperta a Monza nel 1979; il gruppo Sacchi può contare su 56 punti vendita, sparsi tra Lombardia, Piemonte, Liguria e Trentino Alto-Adige; 120 gli automezzi, oltre mille i dipententi, di oltre 500 milioni annui il fatturato.

Giuseppe Sacchi nel 1991 era stato insignito delle onorificenze di Cavaliere e, nel 1998, di Ufficiale al Merito della Repubblica nel 1998.

Insignito delle onorificenze di Cavaliere nel 1991 e di Ufficiale al Merito della Repubblica nel 1998, Giuseppe Sacchi “lascia un’eredità importante, costituita dai valori che lo hanno reso un grande uomo e un grande imprenditore: l’onestà, la correttezza, lo spirito di sacrificio” ricordano in azienda.

Il ricordo della sua azienda

Ha sempre avuto negli occhi una luce speciale, quella di chi ha speso la vita per realizzare un sogno: una grande azienda, un cammino di impegno e passione, un percorso compiuto giorno per giorno al fianco dei suoi fidati collaboratori.

Terzo di sei figli, trascorre la sua infanzia prima a Olginate, nei pressi di Lecco, e poi a Monza. Il padre Gerolamo, modellista aeronautico alla Breda di Sesto San Giovanni, sarà il suo modello per rettitudine, attaccamento al lavoro, amore per la famiglia.

Ed è proprio il desiderio di portare un aiuto concreto ai familiari che nel 1942, in pieno periodo bellico, inizia tredicenne a lavorare come garzone di panetteria, mansione che lo vedrà impegnato fino alla partenza per il servizio militare.

Al ritorno Giuseppe Sacchi si iscrive alla scuola di perito elettrotecnico e apre quindi con i fratelli un negozio di vendita di materiale elettrico a Barzanò, nella Brianza lecchese. Nel 1957, con l’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso, trova concreta applicazione la sapiente e coraggiosa intuizione dell’imprenditore: in pieno boom economico, Sacchi intercetta le esigenze degli elettricisti, che all’epoca impiegano un’intera giornata per acquistare la merce a Milano.

Da quel momento sarà lui a recarsi in città, per caricare la sua Fiat Seicento Multipla di lampadine, cavi ed elettrodomestici, da consegnare in tutti i paesi delle colline brianzole, introducendo, di fatto, l’idea di magazzino, logistica e vendite.

Il piccolo punto vendita di Barzanò è la base di partenza di una crescita inarrestabile, guidata dal talento e dalla visione del capitano d’azienda.

Nel 1977 viene inaugurata la filiale di Monza, e a seguire è un fitto succedersi di nuove aperture: la vicinanza territoriale al cliente si conferma punto di forza e motore di una crescita incessante.

L’intuizione originaria e vincente della vicinanza alla clientela trova nell’innovazione il detonatore per un successo straordinario, testimoniato oggi dai numeri: 58 punti vendita di materiale elettrico in 5 regioni italiane, un Centro Logistico, 1.030 collaboratori, oltre 40.000 clienti.

Al di là di questi numeri, c’è lo sguardo di un uomo capace di vedere lontano e di coinvolgere nella sua visione tanti altri, uomini e donne. Interrogato infatti sugli ingredienti di un successo straordinario, rispondeva: “La fortuna”, aggiungendo però immediatamente “e tanti bravi collaboratori”. Tralasciava volutamente di citare l’apporto personale di talento, impegno e coraggio imprenditoriale, anteponendo il valore dello stare e camminare insieme, del lavorare uniti per un progetto. Perché al carisma, alla passione per il lavoro e al rigore morale, in Giuseppe Sacchi si univano in modo singolare umanità, attenzione per l’altro, straordinaria capacità di relazione, sempre franca e corretta, con tutti: con i clienti, con i fornitori, soprattutto con i propri collaboratori. Che l’hanno amato, e che oggi lo piangono.