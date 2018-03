Orribile tragedia: giovane viene investito da un treno e muore sul colpo

Tragedia a Giussano, dove alle 16 di domenica 19 marzo un ragazzo di soli sedici anni è stato travolto e ucciso da un treno in transito alla stazione di Carugo-Giussano, posta sulla direttrice Milano-Asso.

I soccorritori, allertati da una chiamata al numero unico per le emergenze civice, sono intervenuti sul posto, dove al loro arrivo hanno però dovuto costatare che per il giovane non c'era più niente da fare. L'adolescente, travolto dal treno proprio all'ingresso dello scalo ferroviario, è morto sul colpo.

Oltre all'ambulanza e all'automedica, poco dopo l'accaduto sul posto sono arrivati i genitori del ragazzo, e stando a quanto appreso, proprio loro ai carabinieri hanno raccontato che il figlio li aveva salutati poco prima, dicendo che sarebbe uscito a fare due passi e che sarebbe tornato subito.

Non è escluso che si sia trattato di un gesto volontario.