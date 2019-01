Grave il 14enne caduto sulle piste di sci a Bobbio

Si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Anna di Como il ragazzino caduto sulle piste di sci in Valsassina. L'incidente si è verificato ieri, sabato, poco prima delle 16 ai Piani di Bobbio in prossimità della Scuola di sci Pizzo Tre Signori.

Scattata prontamente la richiesta di aiuto al 118, dalla centrale operativa di Areu è stato inviato sul posto l'elisoccorso di stanza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il 14enne - che non avrebbe mai perso conoscenza - ha riportato un forte trauma cranico-facciale e toracico. Gli operatori del soccorso lo hanno trattato e stabilizzato sul posto per il successivo trasporto in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni. Ancora in via di accertamento l'esatta dinamica dell'infortunio sulle piste dove il ragazzino stava sciando in compagnia di alcuni amici.