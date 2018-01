Incendio alla Growermetal di Calco: pompieri al lavoro per spegnere il rogo

E' divampato intorno alle ore 10 di venerdì 5 gennaio il copioso incendio che ha visto coinvolta la Growermetal di Calco, in via Nazionale. Il rogo, di grandi dimensioni, ha necessitato di ben cinque mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di Merate per venir quantomeno limitato.

L'incendio ha interessato una porzione di capannone all'interno del quale è presente una linea di zincatura meccanica utilizzata per la lavorazione di minuteria metallica. Sono stati utilizzati per le operazioni di soccorso tecnico urgente due autopompe serbatoio (A.P.S.), un’autobottepompa (A.B.P.) un’autoscala (A.S.) e il furgone N.B.C.R attrezzato per la gestione

Evacuata l'azienda, mentre è da ricercare nel reparto di zincatura della ditta "l'epicentro" dell'incendio, propagatosi poi in altre zone. Sul posto si è portato anche il personale sanitario, che ha visitato i dipendenti per scongiurare eventuali complicazioni mediche.

La chiamata ai soccorsi ha portato sul posto anche una pattuglia a testa della polizia locale e dei carabinieri. L’intervento e’ durato circa 3 ore e durante le operazioni di soccorso non vi sono stati infortuni nè tra il personale dell'azienda né tra i vigili del fuoco intervenuti.

