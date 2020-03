Corsa sospesa, la Ghost Town Trail partecipa alla "gara" di solidarietà per l'ospedale

Come, purtroppo, avvenuto anche in altri casi, anche la Ghost Town Trail di Consonno è stata messa in stand-by a causa dell'emergenza Coronavirus. La gara, prevista per il prossimo 5 aprile, è stata infatti sospesa perchè «garantire la sicurezza di tutti, atleti e volontari coinvolti, è stato il primo obiettivo da centrare», ha spiegato l'organizzazione. In attesa di capire se sarà possibile trovare ulteriori date nel calendario 2020 per permettere comunque lo svolgimento della manifestazione, sempre l'organizzazione ha comunicato che devolverà «una cifra simbolica di 500 euro all’Ospedale di Lecco a sostegno del personale coinvolto in questa guerra al Covid-19».

Per questo, e per dare un senso a questa GTT2020, abbiamo deciso di devolvere una cifra simbolica di 500 euro all'Ospedale di Lecco a sostegno del personale coinvolto in questa guerra al Covid-19. Il prossimo appuntamento è tra qualche settimana, nella speranza che tutto questo si sia calmato, e che tutti voi siate già tornati a scaldarvi e provare il percorso, perché vi aspettiamo ancora insieme a noi! Lo staff GTT 🙏🏻 ANDRÀ TUTTO BENE! 🙏🏻