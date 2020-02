Guasto a un passaggio a livello, disagi per i pendolari sulla Lecco-Molteno-Monza-Milano

Mattinata di disagi per i pendolari dei treni. Un guasto a un passaggio a livello accaduto tra le stazioni di Villasanta e Triuggio-Ponte Albiate ha infatti mandato in tilt la circolazione lungo la linea Lecco-Molteno-Monza-Milano.

Il guasto si è verificato intorno alle 7.30. I tecnici di Rfi (che ha competenza sugli impianti) sono intervenuti per ripristinare la situazione ma i disagi, come accade in queste situazioni, si sono riverberati a cascata sulle corse del mattino. Alcuni treni sono rimasti fermi, con ritardi quantificabili fino a 40 minuti.

Le comunicazioni di Trenord

In seguito al guasto del passaggio a livello, ha informato Trenord alle 7.58, la situazione è questa:

06/02/2020 07:55

Il treno 5128 (LECCO 06:40 - MILANO P. GARIBALDI 08:16) viaggia con 33 minuti di ritardo a causa di un guasto ad un passaggio a livello, che ha rallentato la circolazione lungo la linea.

06/02/2020 07:55

Aggiornamento: il treno 5123 (MONZA 06:37 - LECCO 08:05) è rimasto fermo in prossimita della stazione di Buttafava, per un guasto ad un passaggio a livello.