Guasto a un passaggio a livello, gravi disagi alla circolazione ferroviaria

Mattinata di disagi per i pendolari che ancora non hanno staccato dal lavoro e per gli utenti dei treni. Un guasto a un passaggio a livello accaduto nel territorio comunale di Dervio ha infatti mandato in tilt la circolazione lungo la linea Milano-Lecco-Tirano.

Il guasto si è verificato di prima mattina. I tecnici di Rfi (che ha competenza sugli impianti) hanno ripristinato la situazione ma i disagi, come accade in queste situazioni, si sono riverberati a cascata sulle corse del mattino.

Il treno 5252 (Lecco 06:06-Colico 07:02) ha accumulato sino a 65 minuti di ritardo. Al momento in cui scriviamo sono possibili ritardi fino a 30'.

Ripartenze lente

In seguito al guasto del passaggio, ha informato Trenord alle 7.58, sono fermi ben tre treni:

- 5252 (LECCO 06:06 - COLICO 07:02)

- 5253 (COLICO 07:37 - LECCO 08:45)

- 5256 (LECCO 07:18 - COLICO 08:24).

È ripartito con 44 minuti di ritardo il treno 2557 (TIRANO 06:12 - MILANO CENTRALE 08:38) mentre viaggia con 33' il 2550 (MILANO CENTRALE 06:20 - TIRANO 08:52). È probabile che questa accada gradualmente anche con le altre corse.