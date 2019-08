Mattinata di guasti sulle linee: la circolazione ferroviaria va in tilt

Mattinata da incubo per i pendolari lecchesi. Le linee ferroviarie che interessano il nostro territorio sono andate letteralmente in tilt a causa di una serie di guasti.

Lungo la Tirano-Milano, nella prima mattinata un malfunzionamento a un passaggio a livello tra le stazioni di Delebio e Colico ha costretto i tecnici di Rfi all'intervento per consentire il ripristino della circolazione, con ritardi delle corse previste fino a 30'.

Disagi anche sul fronte milanese, con ripercussioni per i pendolari della Lecco-Molteno-Monza-Milano e della Lecco-Carnate-Milano per via di un guasto agli impianti - nel nodo di Milano - che regolano la circolazione della linea: si sono registrati anche in questo caso ritardi fino a 30' e, come annuncia Trenord sul proprio sito, «possibili limitazioni».