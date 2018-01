Omicidio di Sogno: oltre vent'anni al lecchese Guzzetti

24 anni di carcere per Roberto Guzzetti, 60enne lecchese, residente in viale Turati, accusato dell'omicidio di Maria Losa, di Torre de' Busi.

E' questa la sentenza pronunciata poco dopo le ore 17 dalla Corte d'Assise del Tribunale di Como, che ha rigettato la richiesta della difesa: in mattinata per Guzzetti, durante l'arringa finale delle legali Guglielmana, era stata richiesta l'assoluzione o la riduzione della pena. Il pm Paolo Del Grosso nella giornata di mercoledì 24 aveva chiesto l'ergastolo per l'accusato.

L'uomo tornerà presso il carcere di Monza, dov'era rinchiuso già dal luglio del 2016, quando venne arrestato dalle forze dell'ordine.