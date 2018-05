I padroni cercano Pritty, smarritasi giovedì a Pian Sciresa

I padroni cercano disperatamente Pritty, una bellissima cagnolina smarritasi a Pian Sciresa a Galbiate, in zona San Michele.

Le ricerche proseguono da giovedì mattina, quando l'animale ha fatto perdere le proprie tracce, ma per ora non hanno dato esito. Venerdì la cagnolina è stata avvistata a Valmadrera. Nera, dal pelo corto, con un collare di colore fucsia, Pritty non si lascia avvicinare con facilità, ha subito maltrattamenti in passato e ha appena cambiato famiglia. Molto spaventata, necessita di cure immediate.

Deborah, la persona che l'ha salvata e poi affidata ai suoi nuovi padroni, è disposta a offire una ricompensa a chi la ritroverà.

Chiunque la veda può contattare Tatiana (347 8021961) oppure Gigliola (349 1049107).