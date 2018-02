Esplosione in un'azienda chimica del milanese: un ferito, il cielo annerito da una grande nube di fumo

Incendio ed esplosione giovedì mattina alla "Ichemco", azienda chimica di Cuggiono, nel Milanese, specializzata nella produzione di colle e adesivi per pelletteria. Verso le 10.30, per motivi ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato nell'ala della fabbrica dove vengono lavorati i solventi. Ad anticipare le fiamme, secondo le primissime informazioni raccolte, ci sarebbe stato anche uno scoppio.

Sul posto, in via XI settembre, sono immediatamente intervenuti otto mezzi dei vigli del fuoco - tra cui gli uomini del nucleo Nbcr, specializzato in rischi chimici -, i carabinieri di Legnano e tre ambulanze del 118. Un operaio - un uomo di trentasei anni - è rimasto ustionato, ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Magenta.

L'incendio ha causato una enorme nuvola di fumo nera visibile in tutta la città. Fortunatamente, l'impianto di sicurezza dell'impianto è entrato immediatamente in funzione e la schiuma ha ridotto le fiamme, poi domate definitivamente dai vigili del fuoco.

I pompieri sono al lavoro per risalire alle cause dell'incidente e, insieme alla squadra emergenze Arpa, stanno valutando il rischio inquinamento ambientale.