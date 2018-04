Nuova illuminazione per la galleria di Parè, «ciclisti ora più sicuri»

La galleria di Parè ha un volto nuovo. La Provincia di Lecco ha provveduto all'installazione dell'impianto di illuminazione lungo la Provinciale 583, ridando così piena efficienza al tunnel, lungo quasi due chilometri, e garantendo una maggiore sicurezza per gli utenti proprio in vista della bella stagione.

A esultare, in particolare, è chi è solito percorrere la galleria in sella a una bicicletta. Per questo la notizia dell'accensione del nuovo impianto, nella giornata di sabato, ha suscitato il plauso della Federazione ciclistica italiana comitato di Lecco, che tempo addietro si era fatta portavoce delle istanze dei cicloamatori.

«Ho effettuato un sopralluogo sabato mattina - spiega il presidente Fci Lecco Sandro Bonacina - Ora la galleria è illuminata a giorno, a eccezione di due brevi tratti all'inizio e alla fine. Io stesso avevo scritto una lettera al presidente della Provincia Flavio Polano qualche mese fa, perché il tunnel al buio costituiva un serio pericolo per chi lo percorre in bici o a piedi, anche in vista di diverse gare ciclistiche ormai prossime. Siamo molto soddisfatti, abbiamo dovuto attendere che ci fossero le risorse, ma il risultato è ottimo».