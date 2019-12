Tragedia a Imbersago: rinvenuto nell'Adda il corpo di una donna

Tragedia nel primo pomeriggio a Imbersago. Nelle acque dell'Adda è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 66 anni. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca di Merate, l'automedica e anche l'elicottero da Bergamo, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

La zona in questione è quella in prossimità del Traghetto di Leonardo. Intervenuti anche Carabinieri e Vigili del fuoco. La dinamica che ha portato alla tragedia non è ancora chiara, ma non è escluso un gesto volontario da parte della donna.