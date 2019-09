Punture di insetto, in ospedale un anziano e una bambina

Disavventura per un uomo di 76 anni sul Monte Lete, nel territorio comunale di Sueglio. L'anziano è stato punto da un insetto, un imenottero, e ha manifestato i classici sintomi di una reazione allergica.

Le sue condizioni in un primo momento sono sembrate piuttosto gravi, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Vista la posizione difficile da raggiungere con i mezzi via terra, è stato inviato sul posto l'elicottero proveniente da Milano.

L'uomo è stato così trattato in posto e caricato per il trasporto in ospedale, dove è giunto in tarda mattinata in codice giallo. Resta da capire quale tipo di imenottero lo abbia punto, se vespa, calabrone o tafano.

In ospedale bambina di quattro anni

Poco dopo le 13, un secondo episodio di puntura di insetto, in Piazza Lega Lombarda a Lecco. Sfortunata protagonista una bambina di quattro anni, raggiunta dai volontari del Lecco Soccorso con l'ambulanza, e trasportata all'ospedale Manzoni in codice giallo.