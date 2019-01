Galbiate, magazzino completamente devastato dalle fiamme

Ha avuto conseguenze devastanti l'incendio che nel pomeriggio di martedì ha interessato un magazzino a Galbiate, sulla strada che conduce verso Colle Brianza.

I Vigili del fuoco del Comando di Lecco sono stati costretti a un grande lavoro per tutto il pomeriggio, dalle 14 sino alla serata, quando il rogo è stato definitivamente estinto. Per spegnere le fiamme sono state inviate due autopompa serbatoio (Aps), e a supporto delle squadre già in posto sono intervenute altre due autobotti dal distaccamento di Valmadrera e dal distaccamento di Merate.

Dal Comando di Piazza Bione è stata inviata l'unità mobile di protezione delle vie respiratorie (U.M.Pro.Vi.R.) per consentire il ricambio degli autorespiratori utilizzati dal personale impegnato nelle operazioni di soccorso tecnico urgente.

Grazie alla tempestività delle operazioni, si è scongiurata la propagazione dell'incendio alle strutture produttive limitrofe e alle abitazioni.

Gallery