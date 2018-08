In difficoltà con la bici elettrica, chiama i soccorsi: recuperato dal Soccorso Alpino

Ritrovato vivo l’uomo disperso nel pomeriggio di domenica 12 agosto nella zona di Prato Valentino, a Teglio.

Si tratta di un turista di 72 anni, che da anni viene in zona in villeggiatura. Era uscito con la bicicletta elettrica ma si è ritrovato in difficoltà in una zona impervia, non riusciva a rientrare. Alcuni amici hanno dato l’allarme e quindi sono partite le ricerche.

I tecnici della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso alpino, stazione di Sondrio, hanno cominciato a cercarlo; è intervenuto anche l’elicottero per una ricognizione aerea. Poco dopo sono riusciti a mettersi in contatto telefonico e ad avere alcune indicazioni utili.

Una volta raggiunto, l’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti.