Principio d'incendio alla scuola primaria, intervengono i Vigili del fuoco

È stato un giovedì particolarmente intenso per i Vigili del fuoco del Comando di Lecco, chiamati a numerosi interventi.

Il primo intorno alle 10 alla scuola primaria Torre Tarelli di Lecco, per sedare un principio di incendio. All'arrivo dei pompieri i bambini e il personale scolastico avevano già effettuato le procedure di evacuazione ed erano all'esterno dell'edificio in zona sicura. I Vigili del fuoco, spento il principio di incendio, hanno effettuato i controlli necessari per verificare le condizioni generali di sicurezza della scuola.

Nel pomeriggio un altro incendio, a Foppenico di Calolziocorte, ha colpito un canneto e degli sterpi: necessarie due ore per spegnerlo, con un'autopompa e un fuoristrada con modulo da antincendio. Risparmiate dalle fiamme un capanno agricolo e degli orti nelle vicinanze.

Salvato gatto incastrato nel motore

L'ultima uscita nella serata, intorno alle 17: un'autopompa del Comando di Lecco è intervenuta in località Maggianico per soccorrere un gatto intrappolato nel vano motore di un veicolo. I pompieri hanno recuperato il felino per riconsegnarlo, sano e salvo, alla proprietaria.