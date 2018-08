Incendio a Lomagna: i pompieri spengono il rogo in uno stabile

Intervento pomeridiano dei Vigili del Fuoco della stazione volontaria di Merate, entrati in azione poco dopo le ore 15 per domare il rogo sprigionatosi all'interno di uno stabile rintracciabile in via Piave. I pompieri si sono recati sul posto per spegnere le fiamme, nate, a quanto pare, da un corto circuito occorso a un generatore.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita per cause riconducibili al rogo.