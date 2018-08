Incendio sui binari del treno: traffico in tilt ad Abbadia per lo spegnimento

Un incendio scaturito nel tardo pomeriggio di martedì ha mandato in tilt il traffico in transito sulla Strada Provinciale che taglia in due Abbadia Lariana e i paesi del ramo del lago di Lecco. Per decine di minuti i vigili del fuoco del comando provinciale hanno lavorato sulla massicciata dei binari della linea ferroviaria che da Lecco arriva fino a Colico, evitando conseguenze peggiori; stando a quanto appreso, forse il guasto di un freno in transito avrebbe provocato delle scintille e, da lì, l'accendersi di diversi piccoli roghi, che hanno preso corpo sull'erba a lato della ferrovia da Abbadia sino a Pradello.

I pompieri sono entrati in azione con ben cinque mezzi nei vari tratti interessati dal rogo, spegnendolo dopo vario tempo. Sul posto anche la Polizia Locale e i carabinieri, che hanno regolato il traffico in transito.