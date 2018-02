Valmadrera: a fuoco il tetto di una casa in via Bernini. Intervengono i pompieri

I Vigilil del Fuoco della sezione di Valmadrera e del comando provinciale di Lecco sono entrati in azione nella tarda serata di giovedì per sedare l'incendio occorso a un'abitazione di via Bernini. Ad andare in fiamme è stato il tetto della casa, avvolto dalle copiose lingue di fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo per sedare l'incendio, che pare sia stato causato da un malfunzionamento della canna fumaria, e per bonificare il tetto.

Fortunatamente, il sinistro non ha causato danni alle persone residenti nell'abitazione, che invece è stata dichiarata inagibile fino a nuovo ordine. Sul posto si è portata anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Valmadrera.

Complessivamente sono stati quattro mezzi dei Vigilil degl Fuoco impegnati: i pompieri hanno utilizzato un'autopompa e un'autoscala dal Comando di Lecco, oltre ad un'autopompa e un'autobotte dal Distaccamento VVF volontari di Valmadrera.